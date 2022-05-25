أمريكا: فرص إنعاش الاتفاق النووي مع إيران ضعيفة ولن تسمح بحيازة السلاح

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مولي، إنه من الـ"الرفع المحدود للعقوبات" ضد طهران ممكن لتشجيع خطواتها على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال مالي في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، "نحن، مثل شركائنا الأوروبيين، مقتنعون بأنه يمكننا تقديم تخفيف محدود للعقوبات مقابل اتخاذ إيران خطوات مهمة لكبح برنامجها النووي والحد منه".

واضاف أنه يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "الاستمرار في استخدام العقوبات المتبقية والأدوات الأخرى المتاحة لنا لممارسة الضغط واستهداف إجراءات خطيرة أخرى لإيران".

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران إلي أن فرص إنعاش الاتفاق النووي مع إيران ضعيفة.

وأوضح مالي أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي.