بعثة الأهلي تغادر إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة في طريقها للمغرب، وذلك استعدادًا لخوض مباراة النهائي في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة استعدادًا لمباراة نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وضمت القائمة ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.