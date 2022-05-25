ضبط سيارة محملة بـ49 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة قبل بيعها بالسوق السوداء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

هذا وقد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تموينية بمركز الدلنجات أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ ٤٩ شيكارة دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.