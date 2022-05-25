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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: الوضع في دونباس سيئ للغاية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، للدول التي تدعم كييف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنه يتعين عليهم كبح التفاؤل بشأن الوضع في دونباس.

وقال كوليبا، إن “الوضع في دونباس سيء للغاية”، مضيفا أن “ الأمور ستزداد سوءًا إذا لم نحصل على صواريخ MLRS في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى نظام M270 MLRS الأمريكي الصنع والذي يمكن استخدامه كقاذف صواريخ متعدد وقاذفة صواريخ تكتيكية”.

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وأشار إلى أنه بدون أنظمة MLRS، لن تتمكن حكومة كييف من استعادة خيرسون، وستسمح السيطرة على المدينة الاستراتيجية لروسيا بتهديد كل من وسط أوكرانيا والمناطق الجنوبية الغربية، حيث يقع ميناء أوديسا.

ومع ذلك، قال كوليبا إن “الوضع مع شحنات الأسلحة لأوكرانيا أفضل بكثير الآن، مقارنة بالشهر الماضي”.

وأضاف أن واشنطن تستحق الاحترام بسبب ذلك.

واشنطن روسيا أوكرانيا دونباس خيرسون ميناء أوديسا

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