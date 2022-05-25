عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الأقصر تشارك في مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا

صدى البلد

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، فعاليات اليوم السادس بجوار ديوان العمدة البتيتي بقرية العضايمة التابعة لمركز إسنا محافظة الأقصر بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر ولفيف من القيادات الشعبية لقرية العضايمة، حيث بدأت الفعاليات بكلمة ترحيب من المهندسة أمانى مدني المنسق العام للمجلس القومي للمرأة بالأقصر وتحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي، بجانب عرض مسرح الأراجوز للأطفال.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسي، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى.

وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب العديد من الأغاني المتنوعة "القلب يعشق، زينة " غناء جماعي، وغناء فردي سيد موسي، أغنية "علي الدوار، بهية"، غناء فردي وليد الدكروني أغنية "علي رمش عيونها"، غناء فردي محمد هاشم أغنية "أما براوة" واختتمت الفرقة بغناء جماعي أغنية "بحلف بسماها " حيث تفاعل الجمهور مع العرض الفني للموسيقي العربية وعلي هامش الإحتفال نفذت ورشة "رسم على الوجه وورشة مسكات بالفوم" للفنان بدوي خلف يوسف والفنان مرسي محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع.

بعد فوزه بجائزة البوكر للرواية..محمد النعاس:مصير الكاتب الوحدة هذا ما كنتُ أظنّه

محمد النعاس: عندما قرأتُ لإبراهيم الكوني عرفت أن ليبيا تحمل صوتًا مختلفًا

من هو الروائي الليبي محمد النعّاس الفائز بجائزة البوكر؟

حياة كريمة

 

وفي فرغ ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "حياة كريمة في قريتنا" وتحدث السيد محمد الطاهر عن بداية فكرة حياة كريمة والقائمين على حياة ونبذة مختصرة والفئات المستهدفة والمعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"فضل العلم والعلماء"، أوضح الشيخ محمد على فضل العلم عظيم وكبير والعلم نور وحث القرآن على العلم وفضل العلماء، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"عيد العمال" وتحدثت وردة إبراهيم عن أول عيد احتفل به للعمال وأول دولة احتفلت بعيد العمال في العالم وتقاليد الإحتفال بهذا اليوم كلما تحققت حياة كريمة للعامل زاد إنتاجه والأنبياء والرسل هم أشرف الخلق كانو يعملون ويحثون على العمل وحق العامل في الأجر.

وقد عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" أسطورة لوخ نس حقيقة أم خيال" وأوضح عمرو عبد الصبور أنه عندما وصل الرومان لأول مرة إلى إسكتلندا الشمالية في القرن الأول الميلادي، وجدوا المرتفعات مأهولة بقبائل شرسة يسمى أهلها بالملونين "نسبة إلى الوشم الذي يغطيهم" تلك القبيلة كانت تقدس الحيوانات بشكل خاص، وكان معظم الوشم على أجسادهم عبارة عن رسم لحيوانات ويذكر أيضاً أن تلك القبيلة كانت شديدة البراعة بالرسم، ومن أغرب الرسومات الجدارية التي وجدها الرومان قرب بحيرة نِس وتم وصف هذا الوحش من قبل بعض الباحثين بأنه أشبه بفيل يسبح في الماء، ووصف هذا الوحش الذي ارتبط بقبائل الملونين كان بداية الأسطورة وجود وحش مائي في تلك البحيرة.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "اللون عند الفنان فان جوخ" وتحدث د. أحمد جمال عن أهمية اللون عند الفنان فان جوخ وهو أهم رسام وأحد أهم التأثيرين فى التعبير في الفن الحديث باستخدام الألوان، وعقدت محاضرة بعنوان" اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية" وأوضح شعبان شلبي اختلاف الرأي لا يؤدي إلى الخلاف لا تسمع القضية من فمك فقط، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية"كارت معايدة" نفذتها نرمين سمير، وكذلك نفذ القصر ورشة إعادة تدوير علبة الموبايل نفذتها مشيرة محمد، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية باستخدام قلم رصاص تنفيذ الطاهر محمد.

قصور الثقافة إيناس عبد الدايم حياة كريمة المجلس القومى للمرأة ثقافة الاقصر تنمية الأسرة المصرية الفنون التشكيلية جنوب الصعيد مشروع تنمية الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

الليلة.. افتتاح ليالي الفن بمتحف شوقي ورامتان الثقافي

العرض المسرحى أحلام شامة يختتم عروضه بأبو قرقاص

مصطفي الفقي: منح جائزة الشيخ زايد لمكتبة الإسكندرية تكريم للثقافة المصرية والعربية

بعد فوزه بجائزة البوكر للرواية..محمد النعاس:مصير الكاتب الوحدة هذا ما كنتُ أظنّه

قصر ثقافة طنطا ينظم ندوة عن مناسك الحج

مقامات الرحيل على مسرح قصر ثقافة الغنايم بأسيوط

محمد النعاس: عندما قرأتُ لإبراهيم الكوني عرفت أن ليبيا تحمل صوتًا مختلفًا

هيئة قصور الثقافة تشارك في فعاليات منتدى الطفل المصري بمحافظة الغربية

ترشيحاتنا

سفير مصر بالكويت: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا للارتقاء بالقارة الإفريقية

حماية المستهلك: الشركات ملزمة بتسليم السيارات للحاجزبن بالسعر القديم.. تفاصيل

انفجارات تهز أفغانستان..مقتل 14 شخصاً في استهداف مسجد بكابول وحافلات بمزار شريف

أخصائي التحاليل الفنان .. يوسف يحترف الرسم بالفحم ديجتال آرت ..شاهد

احتفالا بيوم أفريقيا..مصر تستهدف 30 مليار دولار صادرات لدول القارة خلال 3سنوات

ساديو ماني: تصريحات محمد صلاح مميزة كالعادة وأرغب في الفوز بالكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة الأهلى تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

القوات الجوية تحتفل بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة F16 بمصر

دنيا عبد العزيز خلال ندوة صدى البلد: أنا وزوجي أصدقاء منذ 12 عاما.. حفل الزفاف سيتم في نويبع.. بكيت بشدة أثناء مشهد وفاة أمي.. خالد سرحان ضحكني بمسلسل المداح.. فيديو

عفاريت الأسفلت.. كيف تسبب سائق حشاش في فجيعة 9 أسر بالمنيا؟

فيديو

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

ماذا قال عمر مرموش عن صلاح والمنتخب والشناوي.. تفاصيل.. فيديو جراف

البلوجر أسماء جودة توثق لحظة حريق هائل داخل شقتها.. وتعلق: فرق دقايق بين الفيديوهات "فيديوجراف"

ضبط حشيش مع طالب بـ جامعة المنصورة.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ