ثقافة الأقصر تشارك في مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، فعاليات اليوم السادس بجوار ديوان العمدة البتيتي بقرية العضايمة التابعة لمركز إسنا محافظة الأقصر بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر ولفيف من القيادات الشعبية لقرية العضايمة، حيث بدأت الفعاليات بكلمة ترحيب من المهندسة أمانى مدني المنسق العام للمجلس القومي للمرأة بالأقصر وتحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي، بجانب عرض مسرح الأراجوز للأطفال.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والمجلس القومى للمرأة برئاسة د. مايا مرسي، ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى.

وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب العديد من الأغاني المتنوعة "القلب يعشق، زينة " غناء جماعي، وغناء فردي سيد موسي، أغنية "علي الدوار، بهية"، غناء فردي وليد الدكروني أغنية "علي رمش عيونها"، غناء فردي محمد هاشم أغنية "أما براوة" واختتمت الفرقة بغناء جماعي أغنية "بحلف بسماها " حيث تفاعل الجمهور مع العرض الفني للموسيقي العربية وعلي هامش الإحتفال نفذت ورشة "رسم على الوجه وورشة مسكات بالفوم" للفنان بدوي خلف يوسف والفنان مرسي محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع.

حياة كريمة

وفي فرغ ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "حياة كريمة في قريتنا" وتحدث السيد محمد الطاهر عن بداية فكرة حياة كريمة والقائمين على حياة ونبذة مختصرة والفئات المستهدفة والمعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا، وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان"فضل العلم والعلماء"، أوضح الشيخ محمد على فضل العلم عظيم وكبير والعلم نور وحث القرآن على العلم وفضل العلماء، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"عيد العمال" وتحدثت وردة إبراهيم عن أول عيد احتفل به للعمال وأول دولة احتفلت بعيد العمال في العالم وتقاليد الإحتفال بهذا اليوم كلما تحققت حياة كريمة للعامل زاد إنتاجه والأنبياء والرسل هم أشرف الخلق كانو يعملون ويحثون على العمل وحق العامل في الأجر.

وقد عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" أسطورة لوخ نس حقيقة أم خيال" وأوضح عمرو عبد الصبور أنه عندما وصل الرومان لأول مرة إلى إسكتلندا الشمالية في القرن الأول الميلادي، وجدوا المرتفعات مأهولة بقبائل شرسة يسمى أهلها بالملونين "نسبة إلى الوشم الذي يغطيهم" تلك القبيلة كانت تقدس الحيوانات بشكل خاص، وكان معظم الوشم على أجسادهم عبارة عن رسم لحيوانات ويذكر أيضاً أن تلك القبيلة كانت شديدة البراعة بالرسم، ومن أغرب الرسومات الجدارية التي وجدها الرومان قرب بحيرة نِس وتم وصف هذا الوحش من قبل بعض الباحثين بأنه أشبه بفيل يسبح في الماء، ووصف هذا الوحش الذي ارتبط بقبائل الملونين كان بداية الأسطورة وجود وحش مائي في تلك البحيرة.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "اللون عند الفنان فان جوخ" وتحدث د. أحمد جمال عن أهمية اللون عند الفنان فان جوخ وهو أهم رسام وأحد أهم التأثيرين فى التعبير في الفن الحديث باستخدام الألوان، وعقدت محاضرة بعنوان" اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية" وأوضح شعبان شلبي اختلاف الرأي لا يؤدي إلى الخلاف لا تسمع القضية من فمك فقط، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية"كارت معايدة" نفذتها نرمين سمير، وكذلك نفذ القصر ورشة إعادة تدوير علبة الموبايل نفذتها مشيرة محمد، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية باستخدام قلم رصاص تنفيذ الطاهر محمد.