أبطال أفريقيا.. إنجي أنور لـ موسيماني: جماهير الأهلي عاوزه الفوز أمام الوداد..فيديو

علقت الإعلامية انجي أنور، على قيام بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على الاحتفال بيوم أفريقيا باعتباره احتفالا سنويا فى 25 مايو 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث إنه في هذا اليوم، وقع قادة 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيس فى أديس أبابا، عام 1991، وأنشأت منظمة الوحدة الأفريقية الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفي عام 2002 أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية خليفتها الخاصة.



ووجهت إنجي أنور رسالة خاصة لموسيماني عبر برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، اليوم الأربعاء"جماهير الأهلي عاوزاك ترجع بالكأس يوم الإثنين المقبل ياكابتن موسيماني ، بالفوز على نادي الوداد المغربي في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا".



وغرد موسيماني عبر حسابه على تويتر: "فخور بأني أفريقي.. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا لوجودي من هذه القارة الجميلة والغنية.. إن القدرة على تمثيل قارتنا على المسرح العالمي أمر لا أستخف به.. إلى كل الأفارقة حول العالم ، يوم أفريقي سعيد".



ويحتفل العالم بـ "يوم أفريقيا"، وهو الموافق 25 من شهر يوليو، حيث يمثل هذا اليوم الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتى أصبحت الآن الاتحاد الأفريقي.