شعبة الذهب: إجراء استطلاع رأي بشأن إنتاج مشغولات عيار 14..فيديو

أكد المهندس هاني جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ، جعل المصريين يترددون في اقتناء المشغولات الذهبية، وأن هناك دراسة لإجراء استطلاع رأي الجماهير حول طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أنه في حال موافقة المستهلكين الذين سيخضعون لاستطلاع الرأي حول تصنيع منتجات ذهبية من عيار 14 ، ستقوم بطرح وإنتاج مشغولات من العيار بسعر أرخص من عيار ١٨ أو ٢١.

وشدد رئيس الشعبة العامة للذهب على أن المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية لم تصدر قرار حتى الآن بشأن انتاج عيار 14، حتى يكون حلا لعلاج ارتفاع أسعار الذهب.

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب "أنه من المحتمل أن يصل سعر عيار ١٤ لـ٧٠٠ جنيه ، بعد معرفة نتيجة استطلاع الراي العام على عينة من الجمهور ، وبالتنسيق مع الشركات المنفذة لإنتاج هذه النوعية من المشغولات الذهبية .



