مصرع معاون مباحث شرطة أبوصوير في حادث مروري بالإسماعيلية



لقيا معاون مباحث مركز شرطة ابو صوير ومهندس مصرعهما في حادث مروري بالكيلو ١١ بعزبة المنشار بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي.



وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو ١١ أمام عزبة المنشار بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي.



أسفر الحادث عن مصرع نقيب شرطة محمود فريد نايف معاون مركز شرطة أبو صوير ، المهندس سالم أحمد سالم.



من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارتين إسعاف لمكان الحادث وسرعة نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى.



تم نقل جثمان المتوفين إلى مستشفى الجامعة.