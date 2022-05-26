عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد|مدرس صيني يسحل طالبا لنومه بالفصل

مدرس يسحل طالب
مدرس يسحل طالب

احيل مدرس صيني إلى التحقيق ومنحه إجازة إدارية بعد أن تم تصويره، وهو يضرب بعنف طالبًا يُزعم أنه غاف أثناء الفصل المدرسي.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم نقل طالب المدرسة الثانوية ، الذي تم تحديد هويته فقط من خلال لقب ليو ، إلى مستشفى لفحص جسمه في مدينة تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل المدرس.

 

وافادت الصحيفة ان المدرس أمسك الطالب من شعره وضربه على المنضدة مرارًا وتكرارًا قبل أن يسحبه المعلم إلى مقدمة الفصل.

ثم سحب المدرس الطالب من الكرسي واجبره على الوقوف في مقدمة الفصل بينما يشاهد الطلاب الآخرون في رعب.

ويوضح فيديو مصور للمدرس العنيف وهو يدفع  الطالب على الأرض ويضربه على ظهره.

 

فيما تم تأكيد الفيديو ، الذي تم تصويره في 10 مايو ، من قبل حكومة مقاطعة لوديان بعد تحقيق في مدرسة مقاطعة لوديان رقم 2 الثانوية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

ارتفاع مفاجئ لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم .. تفاصيل

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

موضوعات متعلقة

والدة مرتكب حادث إطلاق النار على مدرسة بتكساس: لم يكن شخصا عنيفا

يا فرحة ما تمت.. هاكرز يخترقون تطبيقا لعرسان ويسرقون أموال زفافهم ببريطانيا

أقصر شخص بالعالم يدخل موسوعة جينيس .. صور

أم تنقذ ابنها من الموت بعد سقوطه في بلاعة بمقاطعة بريطانية| فيديو

ديلي ستار: بوتين لديه تخوفات حول اغتياله

حادث مروع.. احتراق عبارة تقل 134 راكبا بالفلبين| صور

زعيم كوريا الشمالية يكسر الحجر الصحي لتشييع جنازة الحارس الشخصي لوالده

أكثر عدوانية.. تحول مفزع لجرذان الهامستر بعد تعديل جيناتهم

ترشيحاتنا

بيراميدز وفيوتشر الأبرز.. مباريات اليوم الخميس 26-5-2022

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تضيف طريقة سهلة لاستعادة التطبيقات إلى كمبيوتر جديد.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M13 بتصميم رائع وألوان جذابة

خطة البرلمان تناقش موازنة الوزارات بحضور وزيرى المالية والتعليم العالى.. الأسبوع المقبل

الأواني الفخارية.. صديقة البيئة ووعاء مثالي لحفظ ماء الشرب

كأول سيدان من العلامة.. بيستون B70 تصل السوق السعودى

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

تعدد الزوجات بدون سبب.. شيخ الأزهر والمفتي يحسمان الأمر.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ