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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتخفيف التكاليف.. شعبة الذهب تدرس طرح مشغولات من عيار 14

صدى البلد

 

قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، إن قرار  طرح مشغولات من عيار 14 لتخفيف التكاليف على المقبلين على الزواج، مازال تحت الدراسة واستطلاع الرأي، متابعا: "نقوم باستطلاع رأي المواطنين تجاه هذا الأمر".

 

وأضاف "هاني ميلاد جيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن طرح مشغولات من عيار 14، سيساهم في تخفيف التكاليف عن المقبلين على الزواج، ولكن لدينا تخوف من فكرة وجود عيار أقل من الذهب.

 

ولفت إلى أنه في حالة موافقة وتقبل الجمهور لفكرة الذهب عيار 14، ستقوم الشعبة بإنتاج كم محدود للغاية منه.

 

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