الوحش رجع.. محمد رمضان ينشر البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد نمبروان

نشر الفنان محمد رمضان البوستر التسويقي الأول لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “نمبر وان” من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام

و علق محمد رمضان علي البوست كالاتي : NUMBERONE THE MONSTER IS BACK ،البوستر التشويقي الاول لفيلم #نمبرون #ثقة في الله اكتساح 💣☝🏽#الوحش_رجع.

و كان قد أعلن الفنان محمد رمضان، عن بدء العمل على تنفيذ فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “نامبر وان”.

نشر محمد رمضان، فيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: “بسم توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر .. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لااستقبال يليق بجمهوري، #ثقةفيالله_نجاح”.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.