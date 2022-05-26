رئيس رابطة الأندية: عمر كمال عبدالواحد يرغب في البقاء مع فيوتشر.. فيديو

أكد أحمد دياب رئيس لجنة رابطة الأندية المحترفة أن عمر كمال عبد الواحد يرغب فى البقاء مع فريق فيوتشر خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن أى نزاع ينشب بين الأندية مصيره الوصول إلى النظر به من خلال مسؤلى اتحاد الكرة.

قال احمد دياب عبر تصريحات تليفزيونية أن عمر كمال عبد الواحد كان فى فريق المصرى وأنهى تعاقده وأصبح لاعبًا حرًا والزمالك كان موقوفا عن القيد، متسائلا: "كيف يعير النادى الزمالك اللاعب وهو لم يقيده وإذا فضل عمر كمال اللعب لفريق آخر سيلعب، لكن من الواضح أن رغبة عمر البقاء فى فيوتشر.

وأشار إلى أن أى نزاع بين الأندية وأى لاعب سيكون من اختصاص اتحاد الكرة موضحا أن اختصاصات الرابطة مرتبطة بالمسابقة.



وعن تعارض منصبه كرئيس رابطة الأندية ورئيس شركة الكرة بفيوتشر قال دياب: هناك بند فى لائحة الرابطة أن أى عضو فى الرابطة لا يجب أن يكون عضو مجلس إدارة فى أى ناد أو يعمل فى ناد، ولكن طالما مدير تنفيذى لأى شركة فهذا لا يتعارض، الرابطة تبذل مجهودًا كبيرًا وعندنا أمانة فى الإدارة والشفافية مع كل الأندية.

بنشرقي وعمر كمال مستمران فى الزمالك وفيوتشر

يذكر أن الإعلامي سيف زاهر كشف آخر المستجدات حول رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف نادي الزمالك إلى جانب اقتراب حسم القلعة البيضاء ضم أحد لاعبي الأندية الكبيرة فى الدورى المصري خلال الميركاتو الصيفي.

قال سيف زاهر عبر ملعب أون تايم سبورت : أتوقع استمرار المغربي أشرف بن شرقي فى صفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي ولن يترك القلعة البيضاء.

تابع أتوقع انتقال لاعب فى أحد الأندية الكبيرة إلى صفوف نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وكان نجما كبيرا فى أحد كبار أندية الدورى المصري.

استطرد: نادي الزمالك يقترب من حسم صفقة كبيرة بانتقال أحد لاعبي الأندية الكبيرة وحصل على موافقته على أن يتم الاتفاق على كافة الأمور والمطالب المالية خلال الفترة المقبلة.

أضاف: عمر كمال عبدالواحد سوف يستمر فى نادى فيوتشر بعدما أعلن مسؤولو النادي رسميا بقاءه فى صفوف النادى خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه تم إغلاق ملف انتقال أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر بشكل تام.

كان اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن عن قائمة مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوي، في اللقاء المؤجل من الجولة ١٥ من الدوري الممتاز.