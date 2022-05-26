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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 23 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصول "بنك روسيا"

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن المفوض الأوروبي للعدالة، ديدي ريندرس، اليوم الخميس، أن بلدان الاتحاد الأوروبي جمدت أصول "بنك روسيا" بمقدار نحو 23 مليار يورو.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال ريندرس إن بلدان الاتحاد جمدت أيضا ممتلكات روسية، لا سيما اليخوت والفيلات، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات يورو.

ولم يدقق المفوض فيما إذا قدمت كل دول الاتحاد الأوروبي معلومات بشأن تجميد الأصول والممتلكات الروسية. كما لم يفسر لماذا تمكن الاتحاد الأوروبي تجميد مثل هذا المبلغ الصغير من أصول "بنك روسيا".

وفرضت الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عقوبات شديدة على روسيا، بما في ذلك قامت بتجميد احتياطاتها النقدية.

وأعلن وزير المالية الروسي، أنطوان سيلوانوف، سابقا، أن حجم الأحتياطات النقدية الروسية المجمدة تبلغ نحو نصف مجموع احتياطاتها النقدية، أي نحو 300 مليار دولار.

ووصف الكرملين العقوبات الأوروبية بالحرب الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد روسيا لمثل هذا التطور للأحداث.

ويتخذ "بنك روسيا" حاليا إجراءات بهدف استقرار الوضع في سوق النقد. فقد تم تحويل فواتير تصدير الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة لروسيا إلى الروبل. كما أعدت الحكومة الروسية خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية، تضم نحو مئة مبادرة في مختلف المجالات. وسيبلغ حجم تمويل هذه الخطة نحو تريليون روبل

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