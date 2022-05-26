الطقس اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 39

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس اليوم، ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس اليوم، شهدت بعض الطرق صباحا نشاط للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24