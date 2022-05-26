عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى 39

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون حالة الطقس اليوم، ليلا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة لمدة 5 أيام والعظمى تتجاوز 40 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة بجميع الأنحاء يصاحبه نشاط رياح

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس اليوم، شهدت بعض الطرق صباحا نشاط للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من  وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر حيثيات حكم المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد

إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة حول عملية اغتيال خدائي

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26 مايو 2022

الصلاة النارية التفريجية وعجائبها.. رددها تفرج همك وتفك كربك

لموظفي الحكومة .. شروط ترحيل الإجازات السنوية وفقا للقانون

علق على الهدف الأجمل في تاريخ الأهلي.. من هو معلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ