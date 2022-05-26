محافظ الشرقية يتابع سير امتحانات اليوم الأخير لطلاب الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم سير انتظام امتحانات اليوم الأخير لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 بمدارس المحافظة متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام 136 ألف و982 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية في أداء امتحان الدراسات الإجتماعية أمام 769 لجنة امتحانيه على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة يؤدون الإمتحان بـ 744 لجنة في مادة الدراسات الإجتماعية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم يؤدون الإمتحان بـ 5 لجان و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين يؤدون الامتحان بلجنة واحدة و 9 طلاب يؤدون الامتحان بلجنة مستشفي 57357 بالإضافة إلي 2157 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية يؤدون الإمتحان بـ 18 لجنة في مادة تكنولوجيا المعلومات.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جاهزية اللجان الإمتحانية لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم لهم وتم التأكيد علي الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإمتحان بعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، وإلتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجان الإمتحانية.