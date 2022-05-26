بإطلالة صيفية.. ميرنا نور الدين تخطف إعجاب متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية جذابة من داخل سيارتها ، مما حازت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.