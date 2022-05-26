بالأحمر.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصور بإطلالة صباحية مشرقة وتفاعلت مع جمهورها من خلال صورها،وكتبت معلقة:"good morning “.

وقدمت غادة عبد الرازق، أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.