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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين تفجير مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول

البحرين
البحرين

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة  بشدة للتفجيرات الإرهابية الآثمة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتي استهدفت مسجدًا في العاصمة كابول، وعدة مواقع في مدينة مزار شريف شمالي البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

 

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها  استنكار مملكة البحرين الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، معربة عن تضامنها مع الشعب الأفغاني الشقيق، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية وتضافرها من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها.

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