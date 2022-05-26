التهمت وجهه وجسده.. اشتعال النيران في مطرب شهير خلال حفله بالبرازيل

تعرض مطرب برازيلي لحادث كاد يودي بحياته، خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية، السبت الماضي، وبينما كان يقف على خشبة المسرح تفاجأ الجميع باشتعال النيران في وجه وجسده.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان يقدم مغني البوب البرازيلي (ساند أفيو - Xand Avião) الشهير بـ “الطائرة”، يغني على مسرح في ملعب “أرينا دا دونا” لكرة القدم في “ناتال” بالبرازيل.

وجاء غناؤه ضمن فعاليات مهرجان “بيسيرو”، ولكن في منتصف العرض، يبدو أن إحدى آلات الدخان في مقدمة المسرح كانت مشتعلة وازداد اشتعال النيران فور اقتراب أفيو منها.

وهذه هي اللحظة الغريبة عندما اشتعلت النيران في مغني البوب ​​البرازيلي أثناء منتصف الحفل، بدأ الجمهور بالصراخ لإنقاذه فيما لجأ آخرون لتصويره بينما التهمت النيران وجهه وجسده.

ولكن سرعان ما اختفى المغني صاحب الـ 40 عاما، عن المسرح خلف الجدار في محاولة لإنقاذ نفسه، ولحسن الحظ لم يصب بأذى وتمكن من استكمال الحفل.

ومن المرجح أن أحد من الجمهور كان السبب في امتداد النيران من آلة الدخان له، وسخر المطرب البرازيلي من هذا الحادث، عبر حسابه بموقع “انستجرام" لمتابعيه 9.7 مليون شخص، وكتب: “أعمل كممثل مزدوج لنيكولاس كيدج، يجب على منتجي الأفلام الاتصال بمديري لأي عروض مستقبلية، لقد كان الأمر مخيفا ولكن لا بأس”.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10854811/Brazilian-pop-singer-burned-concert-stage-flame-thrower.html#v-5300032950758587822