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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة دمياط

استئصال رحم كامل بالمنظار في عملية شديدة الخطورة بمستشفى الأزهر بدمياط

فريق طبي بالازهر
فريق طبي بالازهر بدمياط الجديدة

نجح أطباء قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط جراحة استئصال رحم كامل بالمنظار لسيدة تبلغ 55 عامًا، وبعد تشخيص حالة المريضة تم استئصال الرحم بالكامل والمبيضين في عملية جراحية شديدة الخطورة عن طريق منظار البطن الجراحي.

 

وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية استئصال كلي للرحم والمبيضين وذلك عن طريق منظار البطن الجراحي بعد أن كانت تعاني السيدة من تضخم بالرحم مع وجود أورام ليفية وكانت العملية شديدة الصعوبة نظرًا لوجود التصاقات شديدة بالحوض وإجراء الحالة لعدد 5 عمليات جراحية بالبطن من قبل الأمر الذي يشكل تحدي جراحي لعمل المنظار ولكنها تكللت بالنجاح حتي خرجت المريضة من غرفة وقسم العمليات بالمستشفى في حالة جيدة وبدون أي مضاعفات.

وفي السياق ذاته، وجهت إدارة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة متمثلة في الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بدمياط، والدكتور عادل دياب مدير عام مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة الشكر والتقدير للطاقم الطبي من قسم أمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتورة سامية عيد، وقسم التخدير برئاسة الدكتور محمد سامي، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

 

مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية من الدكتور أحمد عبد التواب، والدكتور أحمد الشوربجي، والدكتورة إيمان إبراهيم، المدرسين بقسم أمراض النساء، والدكتور أحمد فرج، المدرس بقسم التخدير، والدكتور محمد كرمؤ طبيب مقيم أمراض النساء، والدكتور محمد حماد، طبيب مقيم التخدير، ورحاب ابراهيم ومادلين السعيد ممرضتي العمليات.

 

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يتم اجراؤه داخل مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة حيث يحتاج إلى مهارات طبية وإمكانات عالية تتوفر لدى المستشفى بمحافظة دمياط حيث تضم المستشفى ما يقرب من 600 سرير بالإضافة إلي غرف العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى وعدد من الأقسام، منها قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العيادات الخارجية وقسم الأشعة، بالإضافة للأقسام الداخلية وتتضمن أقسام الجراحة العامة، وأقسام الباطنة العامة، وأقسام النساء والتوليد وقسم الأطفال، وقسم الرعاية المركزة العامة، وكذلك قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وقسم التعقيم، وقسم المناظير، وقسم العمليات ووحدة الرعاية المركزة ورعاية قلب وصدر، وقسم الحضانات، وكذلك تجهيزات المناظير الجراحية وقسطرة القلب التداخلية وجهاز الجاما نايف لعلاج أورام المخ وغيرها من الأجهزة المتطورة.

 

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