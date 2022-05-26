بناء شخصية الطالب المستقبلية بـ الانضباط المدرسي .. والغياب عن الفصول تحرّكه المشكلات الأسرية

الانضباط المدرسي :

خبراء التعليم تؤكد أن الانضباط المدرسي الحجر الأساسي في بناء شخصية الطالب المستقبلية

المشاكل الأسرية احد أهم اسباب زيادة الغياب في المدارس

وضع القوانين الثابتة لمعاقبة المتغيبين وغير المنضبطين

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعليم وتدريب الطلاب على الالتزام والانضباط المدرسي، وذلك بمساعدة الأسرة وتأصيل مبدأ حب المدرسة في الطفل منذ الصغر حيث نرى الكثير من الدول المتقدمة أحد عوامل تقدمها هو الانضباط ويدخل الانضباط وعدم الغياب في جميع مجالات الحياة العلمية والعملية، في الالتزام والانضباط أساسي في حياة الدول المتقدمة.

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي أن الانضباط المدرسي وعدم الغياب من أهم العوامل التي تقوم عليها تربية الطلاب وتعليمهم الالتزام والانضباط في كافة المجالات.

وأكد الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الانضباط المدرسي وعدم الغياب يعني التزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة يومياً في المعاد المحدد دون تأخير عنه وعدم الغياب إلا للضرورة القصوى كالمرض أو غيره من الأسباب القوية والتزام الطلبة بالزي المدرسي، والالتزام بالقواعد التي تقررها المدرسة واتباع القوانين التي تصدرها دون خرقها.

وأشار الدكتور تامر شوقي أن الي الانضباط المدرسي يعني احترام الطلاب لجميع الممتلكات العامة الموجودة في المدرسة، والحفاظ عليها من التشويه والتحطيم.وعدم الإهمال في أداء الواجبات المدرسية المفروضة والاحترام المتبادل بين الطلاب داخل المدرسة احترام المعلم والمعلمة وتقديرهما.

ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس إن التزام الطالب بالانضباط وحضور كافة الدروس والحصص تمكنه من تحقيق صورة أفضل للنجاح والاستعداد للامتحان.

وأكد الدكتور حسن شحاتة ان الانضباط المدرسي يساعد علي تقوية القدرات العقلية لدى الطالب

حيث تعمل على تعزيز الذكاء والانتباه والاستفادة من معلميه، وعدم التغيب يمكن الطالب من النقاش وفهم جميع المواد وتنمية شخصية الطالب وقدرته على التعامل والتواصل مع كافة المراحل العمرية، وتكوين قدوة ومثال يحتذى الطالب من خلال حضوره للمدرسة وفهمه لسبل التواصل مع معلميه.

وأشار استاذ المناهج الي أن الانضباط المدرسي يساعد علي الثقة بالنفس من حيث التعامل مع فئات عمرية مختلفة أثناء يومه الدراسي، مما يساعده على تكوين شخصية اجتماعية غير انطوائية، وارتفاع تقديراته حتى يكسب إعجاب المعلمين وزملائه بالصف مما تجعله واثقا من نفسه ومن قدراته على النجاح.



وأوضج الدكتور حسن شحاتة أن كلما زاد انضباط الطالب زاد معه نيل الإعجاب من معلميه والاخرين وبالتالي يزيد تفوقه وارتفاع درجاته والتي تعود بالنفع عليه من تقديم المدرسة له عدة شهادات تقديرية له أو جوائز رمزية تشجعه على التفوق.

وفي هذا الاطار اشار الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق الي أسباب عدم الانضباط المدرسي و كثيرة تتراوح بين الاهتمام والشغف وبين الملل وفقدان الرغبة، ويسعى الكثير من الطلاب لجذب الانتباه عن طريق التغيب عن المدرسة، أو التغيب عن حضور الصف.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين أنه يوجد عدة أسباب تزيد من نسبة عدم الانضباط وكثرة الغياب في المدرسة وهي رغبة الطالب في اللعب وتمضية الوقت في التسلية والمرح وتمرد للطالب على القوانين المدرسية والقواعد الموضوعة حيث يسعى البعض منهم لفرض السيطرة بالاضافة الي التنمر وتعرض الطالب للمضايقات سواء من المعلم او زملائه بالصف مضيفا أن من اهم اسباب عدم انضباط الطالب داخل المدرسة هي المشاكل الأسرية في حياة الطالب تؤثر على عدم انضباطه المدرسي.



وشدد الدكتور ماجد ابو العينين علي زيادة الوعي بأهمية المدرسة والانضباط من أهم نصائح الانضباط المدرسي ووضع القوانين الثابتة لمعاقبة المتغيبين والغير منضبطين وتوضيح كافة القواعد والنظم .

وطالب عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق بالاهتمام بالأنشطة المدرسية، والرحلات الصيفية، والنشاطات الاجتماعية داخل المدرسة مع اتباع أسلوب دراسي مبدع دون الأسلوب التعليمي المعتمد على الروتين وتطوير مهارات المعلمين وكيفية تعاملهم مع الطلاب بشكل يجعلهم مهتمين ومحبين للمدرسة دون نفور منها.

وقال الدكتور ماجد ابو العينين أن الانضباط المدرسي بشكل عام هو التزام الطالب بنظام وقواعد المدرسة، كما يعتبر الانضباط المدرسي هو التزام الطلاب بمواعيد الانصراف والحضور، وهو سبب رئيسي في التفوق الرئيسي للطالب وتأصيل سمات الالتزام واحترام المواعيد لديه، لذلك يعد الانضباط المدرسي الحجر الأساسي في بناء شخصية الطالب المستقبلية كما أن الانضباط يعد من الأساسيات التي تقوم عليها العملية التعليمية.