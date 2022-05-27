الطنطاوي قارئاً وهبالة خطيباً .. الأوقاف تنقل صلاة الجمعة من مسجد النور

تنقل القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر الجمعة الأخيرة من شوال، من رحاب مسجد النور بالعباسية، والتي تأتي تحت عنوان :"أهمية الاستثمار في حياتنا".

وتبدأ شعائر صلاة آخر جمعة من شوال بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وخطيباً وإماماً الدكتور محمد منصور محمد هبالة من علماء وزارة الأوقاف.

افتتاح مسجد الشهداء

كما تفتتح جامعة الأزهر، اليوم الجمعة، مسجد الشهداء الذي أنشئ بالجهود الذاتية ليخدم جميع العاملين في الجامعة والمترددين عليها من جمهور المواطنين.

ويحضر افتتاح مسجد الشهداء بجامعة الأزهر، قيادات الأزهر وأعضاء مجلس الجامعة، كما سيتم افتتاح حديقة الشهداء بجوار مبنى أمانة الجامعة تخليدًا لذكرى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

الجمعة الأخيرة من شوال

وتنطلق صباح اليوم الجمعة قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي المنيا والإسكندرية، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتورمحمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة عشرة علماء؛ خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "أهمية الاستثمار في حياتنا" ، وذلك على النحو التالي:

1. مديرية أوقاف المنيا

1. الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين وكيل وزارة أوقاف المنيا المصطفى - قرية صفط اللبن

2. الشيخ /أبو بكر عبدالله شحاتة مجمع البحوث الإسلامية الرحمة- قرية صفط اللبن

3. الشيخ / بدران فتحي رياض مدير إدارة أوقاف المنيا ضيوف الرحمن- قرية صفط اللبن

4. الشيخ /يحيى محمد عيسى موسى مجمع البحوث الإسلامية كامل عطية - قرية صفط اللبن

5. الشيخ / معاذ صابر بسيوني إمام وخطيب العلم والإيمان- قرية صفط اللبن

6. الشيخ /أحمد علي نصر مجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن- قرية صفط اللبن

7. الشيخ / أحمد محمود أحمد عثمان إمام وخطيب الهداية- قرية طهنا الجبل

8. الشيخ /محمود إسماعيل أحمد مجمع البحوث الإسلامية الإصلاح الزراعي- قرية الحواصلية

9. الشيخ / حسن هاشم حسن إمام وخطيب الفتح- قرية طهنا الجبل

10. الشيخ/ محمود عبدالحميد رضوان مجمع البحوث الإسلامية الهدى والنور- قرية الحواصلية

2. مديرية أوقاف الإسكندرية

1. الشيخ / سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية البرنس البحري - الملاحة

2. الشيخ / محمود إبراهيم عبدالرحمن طه مجمع البحوث الإسلامية أسكوت - أسكوت شارع مصطفى كامل

3. الشيخ / حسن محمد حسن مدير إدارة أوقاف الرمل نور الإسلام - خلف شركة الكتان شارع مصطفى كامل

4. الشيخ / فرج محسن محمد غانم مجمع البحوث الإسلامية الشهداء - أرض شاكوس

5. الشيخ / بلال محمد رمضان إمام وخطيب الحاج سالم - دربالة

6. الشيخ / أيمن محمد علي شقطاية مجمع البحوث الإسلامية أبو ذر الغفاري - السيوف

7. الشيخ / يحي فؤاد عبد الحكيم إمام وخطيب سيكلام - سيكلام

8. الشيخ / نعيم كامل عبدالله محمد مجمع البحوث الإسلامية البرنس القبلي - البرنس القبلي

9. الشيخ / محمد سعيد الصاوي إمام وخطيب العمراوي - العماروة

10. الشيخ / محمد غازي حميدة محمد مجمع البحوث الإسلامية الشامي الكبير- عزبة الشامي