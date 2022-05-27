علاقة مصر بالعالم.. عضو مجلس شيوخ: الحوار الوطني يناقش قضايا سياسية واقتصادية

كشف محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية دعوة الرئيس السيسي لـ الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية .

وقال محمد فريد في حواره في برنامج “ كلام في السياسة” مع الإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" الحوار الوطني يرتبط أطر ومحددات نتفق عليها لمصلحة الوطن ".

وأضاف محمد فريد:" الحوار الوطني يناقش قضايا سياسية واقتصادية ودبلوماسية، وعلاقة مصر بالعالم الخارجي في ظل الازمة الاقتصادية العالمية ".

وتابع محمد فريد:" الحوار الوطني يناقش مسألة الديمقراطية، والديمقراطية والتعدد عناصر مهمة في أي مجتمع".