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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علاقة مصر بالعالم.. عضو مجلس شيوخ: الحوار الوطني يناقش قضايا سياسية واقتصادية

محمد فريد
محمد فريد

كشف محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أهمية دعوة الرئيس السيسي لـ الحوار الوطني بين كافة القوى السياسية .

 

وقال محمد فريد في حواره في برنامج “ كلام في السياسة” مع الإعلامي أحمد الطاهري  والمذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :"  الحوار الوطني يرتبط أطر ومحددات نتفق عليها  لمصلحة الوطن ".

 

وأضاف محمد فريد:"   الحوار الوطني يناقش  قضايا  سياسية واقتصادية ودبلوماسية، وعلاقة مصر  بالعالم الخارجي  في ظل الازمة الاقتصادية العالمية ".

 

وتابع محمد فريد:" الحوار الوطني يناقش مسألة الديمقراطية، والديمقراطية والتعدد عناصر مهمة في أي مجتمع".

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