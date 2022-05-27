أستاذ اقتصاديات الصحة: النظافة المفرطة فى استخدام المطهرات تجعل الفيروسات تتحور

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة و علم انتشار الأوبئة، إن الفترة الأخيرة ظهر أكثر من فيروس، موضحًا أن فيروس كورونا جعل هناك فيروسات قديمة تظهر وتكون متحدة معها، موضحًا أن جدري القرود وفيروس الطماطم موجود من الماضي ولكن أصبح يحور الفيروس من نفسه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن المواطنين أصبحوا يعانون من ضعف المناعة، بسبب الأزمات النفسية، وانتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه من كثرة استخدام الكحوليات قامت بعض الفيروسات بالتطور من نفسها، مؤكدًا أن هناك نظرية تؤكد أن النظافة المفرطة فى استخدام المطهرات، تجعل الفيروسات تتحور،و لها تأثير على مرضى الحساسية، وانتشار الفيروسات.

وأشار إلى أن الإرهاب البيولوجي موجود منذ القدم، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاكتشاف أن الفيروسات التى تظهر فى الفترة الأخيرة تم تصنيعها.

وأوضح أن أمريكا أكثر الدول تعرضت لـ ضرر بسبب انتشار فيروس كورونا، وكذلك الدول الأوربية بشكل عام أكثر الدول التى تأثرت بـ كورونا.

ولفت إلى أن مصر خرجت بأقل الخسائر، خلال جائحة فيروس كورونا، وأن مصر لم تتعرض لـ نقص فى اى دواء خلال الجائحة.