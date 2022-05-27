حفيدة محمد رفعت تهدي مدينه الإنتاج الإعلامي تسجيلات نادرة لـ جدها

قالت هناء حسين رفعت، حفيده الشيخ محمد رفعت إن التغيرات الحديثة في الإذاعة ترجع إلى أبناء وأحفاد الشيخ محمد رفعت لأن التسجيلات معظمها تسجيلات منزلية.

أضافت حفيدة محمد رفعت خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي في برنامج مانشيت للإعلامي جابر القرموطي ؛ أنهم تقدموا بطلب لمدينة الإنتاج الإعلامي لأن التسجيلات لديهم تزيد عن 30 ساعة وتحتاج لجهد وترميم كي تصلح للنشر .

وأوضحت هناء حسين أن معظم التسجيلات تم معالجتها بتقنيات قديمة وتم الاستفسار من قبل العائلة عن استوديوهات لعمل معالجه للتسجيلات ووجدوا أن أفضل الاستديوهات على مستوى الجمهورية هي بمدينة الإنتاج الإعلامي .

أشارت هناء إلى أن عرض عليها من جهات عربية استغلال التراث الخاص بالشيخ محمد رفعت ولكنهم رفضوا وقرروا إتاحة كل التسجيلات لمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية لمعالجتها ونشرها .