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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألفا روميو تعيد تشكيل مجموعتها لتنافس BMW و لكزس

ألفا روميو تونال
ألفا روميو تونال

لم تتمكن أبدا طرازات ألفا روميو جوليا و ألفا روميو ستلفيو من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية ولم ترق إلى مستوى توقعات الشركة الأم فيات كرايسلر البائدة ، لكن والدة ألفا روميو الجديدة، شركة "ستيلانتيس" لا تزال يؤمن بالعلامة التجارية الإيطالية التي لها باع طويل في الأسواق. 

تحت قيادة شركة "ستيلانتس" تتحول ألفا روميو ببطء لكن بثبات لتحويلها مرة أخرى لشركة ترقى إلى مستوى الاسم الأيقوني القديم، مع إعادة إحياء قدرتها التنافسية أمام الماركات الأخرى، أوقف ستيلانتس إنتاج ألفا روميو 4C وGiulietta الهاتشباك المدمجة ، وتلقت محفظة الطرازات بعض التغييرات الجديدة مع الكشف مؤخرا عن "تونال" الكروس أوفر المدمجة، وعلى الرغم من حقيقة أنها تستخدم نفس منصة "جيب كومباس" ، إلا أن ألف روميو تونال توصف بأنها نموذج فاخر.

قطع  جان فيليب إمبراتو ، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا روميو" وعدا ، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا بالقرب من بحيرة Como في إيطاليا حيث تم تنظيم حدث اختبار قيادة لـ "تونال" حيث قال إن "معيار الجودة الخاص بي هو لكزس، أردت أن أتأكد من أن جودة تونال مثالية من اليوم الأول ، ليس ذلك فحسب بل قدمنا ​​أيضًا نظام اتصال بالإنترنت وتقنيات عالية الأداء وكأنها قطعة فنية في السيارة وواجهة مستخدم على أحدث طراز."

قرر جان فيليب إمبراتو قرر تأجيل إطلاق Tonale لعدة أشهر للتأكد من أنه تم تجهيزها على اعلى مستوى، أول طراز هجين من ألفا روميو سيكون المنافس لسيارة "دودج هورنت"  ومن المقرر أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام. في غضون ذلك ، سيتم اتخاذ قرار بشأن Tonale Quadrifoliate في الأشهر المقبلة.

من الناحية النظرية، ينتظر ألفا روميو مستقبل مشرق حيث أعلنت عن خطط لتوسيع تشكيلة منتجاتها بشكل كبير لتشمل سيارة كروس أوفر subcompact بحلول عام 2024 مع تقديمها في إصدار بنزين وكهربائي، ستعيش جوليا لترى الجيل الثاني ، ولكن فقط كسيارة كهربائية ذات شكل مختلف ، في حين أن الموديلات الأكبر حجماً ستكون منافسة لـ BMW X5 / X6 ، بالإضافة إلى كل ما سبق، من المقرر أن يصل الطراز الأول للمركبات الكهربائية فقط في عام 2025.

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