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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. حفل مسار إجباري ووسط البلد على مسرح الماركية

صدى البلد

تجتمع فرقة مسار إجباري مع فرقتي وسط البلد و"إتش أو إتش" في حفل غنائي ضخم لأول مرة، مساء اليوم الجمعة. 

وتفتتح الفرق الغنائية الثلاث موسم حفلات "Non Stop Music" في مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، في أول حفل غنائي من نوعه يشهده المسرح ويستمر لأكثر من أربع ساعات متواصلة في سهرة موسيقية أقرب ما تكون لمهرجان "مزيكا بدون توقف".

 

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وتفاجئ مسار إجباري جمهورها بالقاهرة بالعرض الحي الأول لأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها،  مثل "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"ريتك معايا"،  بينما تأسر وسط البلد مسامع الحضور بمزيج من أغنيات "انتيكا" و"قربيلي" و"عانقيني" وأغنيتها الأخيرة "تلاميذنا".

مسار إجباري فرقة مسار اجبارى وسط البلد إتش أو إتش مسرح الماركيه

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