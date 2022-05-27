وزير خارجية العراق يبحث سبل تطوير العلاقات مع الجزائر

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الجزائري في العراق بلقاسم محمودي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على ضـرورة التعـاون الدولي والإقليمي المشترك لمواجهة التحديات العالميَّة الراهنة.





وحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية، استقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السفير الجزائريّ لدى العراق بلقاسـم محمـودي، فـي مقـر الـوزارة، وبحـث الجانبان سُبل تطـوير العلاقات الثنائيَّة، والتأكيَّد علـى الحـرص المتبادل لتطـوير التعاون في المجالات كافـة بمـا يلبي مصـالح البلدين.





كمـا تبـادل حسين، وجهات النظر مع محمودي بشـأن القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، مؤكدا الـوزير على ضـرورة التعـاون الدولي والإقليمي المشترك لمواجهة التحديات العالميَّة الراهنة، ابرزها مواصلة مكافحة الإرهاب، ومعالجة التقلبات الاقتصاديَّة والازمات الدوليَّة.

مـن جانبـه أعرب السفير الجزائريّ بلقاسـم محمـودي عـن جزيـل شـكره وامتنانـه لحسـن الاستقبال والضيافة، مشدداعلى أهمّيَّة تعزيز العلاقات العراقيَّة - الجزائريَّة المشترَكة، وتطوير أُواصر التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.



وكان وزير الخارجية العراقي قد شارك مؤخرا في مؤتمر دولي موسع، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مستقبل سوريا، وشارك فيه عدد من وزراء خارجية ومسؤولي دول أوروبا والشرق الأوسط.