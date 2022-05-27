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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة مسار إجباري تحيي حفلا غنائيا في بلجيكا بهذا الموعد

مسار إجباري
مسار إجباري

تستعد فرقة  مسار إجباري  لإحياء حفلا يوم 7 يونيو الشهر القادم، في بلجيكا ضمن جولتهم في أوروبا.

 

وأعلنت الفرقة عبر حسابها الرسمي على انستجرام  عن موعد الحفل حيث نشرواىصورة لهم، وكتبوا: لكل جمهور مسار إجباري في بلجيكا، جايين لكم ضمن جولتنا في أوروبا يوم 7 يونيو.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة باقة من أجمل أغانيهم من بينهم أغنية بقيت حاوي وشيروفوبيا وأقرأ الخبر وريتك معايا.

مسار إجباري:


وعلى جانب آخر، تعيش فرقة مسار إجباري حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث أحيت الفرقة العديد من الحفلات في عدد من الدول من بينهم فرنسا وألمانيا، كما طرحت أغنية تحمل اسم نص الحاجات وحققت نجاحا كبيرا منذ طرحها على موقع يوتيوب.

كما طرحت مسار إجباري أغنية تحمل اسم أنا هويت وكسرت الأغنية حاجز الت 2 مليون مشاهدة على يوتيوب.

مسار إجباري 7 يونيو بلجيكا

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