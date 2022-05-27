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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أنور الكموني يمثل الرياضة والصحة المصرية في مهرجان كان السينمائي بفرنسا

صدى البلد

مثل الكابتن أنور الكمونى لاعب التنس المصرى الدولى وأيقونة مكافحة مرض السرطان مؤسس حملة مانحى الأمل العالمية، الرياضة والصحة فى حفل العشاء الرسمى بمهرجان كان السينمائى الخامس والسبعين بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بدعوة شخصية من مانويل كولاس دى لاروش رئيس مؤسسة "صندوق عالم أفضل" الخيرية المنظمة للحفل.


وحضر "الكمونى"، الحفل الرسمى بمهرجان كان السينمائي فى وجود العديد من المسئولين والمشاهير ورجال الأعمال وصناع السينما من كل أنحاء العالم، وفى مقدمتهم حرم الرئيس الايفوارى سيدة كوت ديفوار الأولى "دومينيك اوتارا" والأميرة غيدا طلال، والممثلة العالمية شارون ستون وأمروتا فادنافيس وكيرا شابلن حفيدة الممثل العالمى الشهير الراحل شارلى شابلن ومراد الداودي.

 

وكشف "الكمونى" مؤسس حملة مانحى الأمل العالمية، إنه تم الاتفاق مع مانويل كولاس دى لاروش للتعاون بين حملته ومؤسسة صندوق عالم أفضل الخيرية التى انشئت فى باريس عام 2016  وذلك لخدمة الإنسانية بصفة عامة والرياضة والصحة بصفة خاصة، وتنظم منظمة صندوق عالم أفضل  سلسلة من الأحداث رفيعة المستوى فى مواقع رئيسية حول العالم مثل مهرجان كان السينمائي، ولوس أنجلوس وتورنتو وموناكو ونيويورك ومعرض دبى إكسبو ٢٠٢٠.


جاء الاتفاق لبدء التعاون خلال العام الجارى على هامش قيام مانويل كولاس دى لاروش بتوجيه دعوة شخصية إلى أنور الكمونى لحضور الحفل الرسمى لمهرجان كان السينمائى الخامس والسبعين  بفرنسا، وذلك تقديرا للدور الذى تلعبه حملة مانحى الأمل حاليا على المستوى العالمى، والتى بدأت فى عام 2021 من جنيف فى سويسرا ووصلت إلى أكثر من مليون و500 الف شخص عبر إقامة وتنظيم 150 حدثا خيريا داخل مصر وخارجها بمشاركة متطوعين ومنظمات من أكثر من 10 دول مختلفة.

 

وأكد "الكمونى" أن أهداف حملة مانحى الأمل ومؤسسة صندوق عالم أفضل تلاقتا فى باريس فالأساس هو خدمة الإنسانية فى كل مناحى الحياة ومنها الصحة والرياضة وتمكين المرأة وغيرها، مشيرا إلى أن التعاون مع مؤسسة صندوق عالم أفضل هو خطوة ايجابية مميزة لاسيما وأن صندوق عالم أفضل وكولاس دى لاروش لا يعملا إلا مع أشخاص أو مؤسسات مؤثرة عالميا بالفعل فى مجالات الرياضة والاقتصاد والسينما والأزياء.

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