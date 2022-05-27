أحمد السيد يتأهل إلى دور الـ 64 بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة بجورجيا

نجح أحمد السيد سامي في التأهل إلى دور ال 64 الرئيسي ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال، والتي تستضيفها عاصمة تبليسي بجورجيا في الفترة من 27 حتى 29 مايو.

واستهل السيد مشواره في البطولة بتحقيق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات بدور المجموعات.

ثم تأهل السيد إلى دور ال 128 الغير رئيسي ليحقق فوزه الأول فب أدوار خروج المغلوب على لاعب إيطاليا بنتيجة 14-8، ونجح السيد في الفوز على الألماني أندري هوش بنتيجة 15-9 ليتأهل إلى دور ال 64 الرئيسي.

ويلتقي السيد مع لاعب المجر ماتي تامس كوش المصنف ال 13 على البطولة في دور ال 64 الرئيسي والمقرر اقامته غدًا في تمام الساعة ال 8:40 صباحًا بتوقيت القاهرة.

على صعيد آخر يستهل محمد السيد المصنف ال 12 عالميًا مشاركته في البطولة من دور ال 64 الرئيسي، وذلك بسبب تواجده ضمن أفضل 16 لاعب في التصنيف الخاص بالبطولة.

ويصطدم محمد السيد في دور ال 64 الرئيسي مع لاعب الولايات المتحدة الأمريكية جاستين حداد، ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة ال 8:40 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة أحمد نبيل ويشرف على الفريق المدير الفني لمنتخب مصر سلاح سيف المبارزة السيد سامي، وتضم قائمة المنتخب المصري كل من: محمد السيد وأحمد السيد وأحمد السكري وأحمد ياسر.

وتعد هذه البطولة الأخيرة لفريق سلاح سيف المبارزة رجال قبل بطولة افريقيا والتي تستضيفها مدينة كازابلانكا بالمغرب في الفترة من 15 حتى 19 يونيو.