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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القاهرة : انطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية غدا

الدكتور خالد عبده
الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني يتابع الاستعدادات

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعدادها لانطلاق الامتحانات النظرية  للدبلومات الفنية غدا السبت.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية أمس الخميس مع الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية  وتعقيم المعامل واللجان قبل بدء الامتحانات وبعدها والالتزام بالكمامات وحظر المحمول.

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني إلى  أنه سوف تبدأ الامتحانات النظرية  ابتداء من يوم غد السبت الموافق 28/5/2022 حتى 6/6/2022 ، وكذلك تبدأ الامتحانات المعملية بنظام الثلاث سنوات ابتداء من يوم 11/6/2022  ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تبدأ يوم 13/6/2022. 
 

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