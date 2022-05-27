أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات.. سقوط مستريح أسيوط بقبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت تلقي (صاحب مخبز بلدي ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) مبالغ مالية من المواطنين بمحافظة أسيوط، وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري، ثم استيلاءه على تلك المبالغ المالية والهروب.

وبتكثيف التحريات؛ تبين أن المذكور انتقل إلى محافظة القاهرة، هربا من ملاحقة المواطنين له .

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن تحديد مكان تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وباستهدافه أمكن ضبطه في أثناء اختبائه.

وبمواجهته؛ أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه؛ واتخذت الإجراءات القانونية.