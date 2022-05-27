عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات.. سقوط مستريح أسيوط بقبضة الأمن

حبس
حبس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت تلقي (صاحب مخبز بلدي ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) مبالغ مالية من المواطنين بمحافظة أسيوط، وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري، ثم استيلاءه على تلك المبالغ المالية والهروب.

وبتكثيف التحريات؛ تبين أن المذكور انتقل إلى محافظة القاهرة، هربا من ملاحقة المواطنين له .

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن تحديد مكان تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وباستهدافه أمكن ضبطه في أثناء اختبائه.

وبمواجهته؛ أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه؛ واتخذت الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة النصب والاحتيال النصب الإحتيال الأموال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

موضوعات متعلقة

استيلاء على سلع وتجارة سوق سوداء.. الداخلية تضبط 1452 قضية تموينية

سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالإسكندرية

معك في كل مكان.. الداخلية توجه القوافل الإنسانية بالقاهرة وجنوب سيناء

تاجر ماشية ينصب على مواطنين في 3 مليون جنيه بزعم توظيفها بالغربية

مستريح جديد يستولى على 2.3 مليون جنيه من المواطنين بالجيزة

الداخلية تستضيف الدورات التدريبية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.. صور

قضية قتل.. ضبط هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد بالإسماعيلية

انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء.. ضبط عصابة تنصب على عملاء البنوك

ترشيحاتنا

ماس كهربائى فى التكييف وراء حريق مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات.. سقوط مستريح أسيوط بقبضة الأمن

وصول لاعبي ليفربول إلى باريس استعدادًا لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال.. صور

إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

خطيب المسجد الحرام: ذنوب الخلوات عنوان كبير لضعف تعظيم الله في قلب العبد

سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية بـ يوم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ