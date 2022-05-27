عماد حسين: الحوار الوطني بداية جديدة لتقوية مناعة الدولة في مواجهة التحديات

قال النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الدولة المصرية لحوار سياسي لكافة القوى والحزبية والسياسية دون استثناء دلالة على وجود الثبات والثقة ، لان غير الواثق من نفسه لا يحاور أحدا، ومن هذا المنطلق أتمنى أن يكون هناك إعداد جيد للحوار من أجل الخروج بنتائج إيجابية.

وتابع حسن خلال حواره مع صدى البلد، انه عندما نتحدث عن إعداد جيد للحوار نتحدث عن الدولة نفسها ودورها في حسن تنظيمه والمتمثلة في الدعوة للأطراف السياسية الحقيقية، وهناك شبه إجماع على وجود كافة الممثلين للحوار باستثناء أي قوى سياسية شجعت العنف أو مارسته في أي وقت، فالحوار يشمل الجميع ما عدا من تلطخت يدهم بالدماء .

واستطرد النائب عماد الدين حسين :" أتمنى أن تشارك كل القوى السياسية المدنية الحية والفاعلة فى الحوار الوطنى، وأرى أنه إذا تم تنفيذه بالصورة التى أعلنها الرئيس وكبار مساعديه، فأعتقد أننا سنكون أمام بداية جديدة يمكنها زيادة مناعة المجتمع بما يمكنه من مواجهة كل التحديات والأزمات التى تعصف بمصر والمنطقة والعالم.

واختتم عضو مجلس الشيوخ:" وفي كل الأحوال أرى أن الحوار الوطني استطاع أن يحقق بعضا من أهدافه حتي قبل أن يبدأ ومنها، حديث الأشخاص والمواطنين في السياسة، ناهيك عن توسيع نطاق الحرية بالنسبة لوسائل الإعلام المصرية، التي اري انها المستفيد الرئيسي من هذا الحوار وبالتالي حينما ينعقد الحوار وينجح سوف يستفيد الجميع بلا استثناء .