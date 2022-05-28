أخبار التعليم| موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. اقتران كوكبي المشترى والمريخ 3 أيام.. إعلام القاهرة تعدل مواعيد الامتحانات بعد شكوى الطلاب

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أرض الحضارات.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر

أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر قسم الصحافة والنشر برعاية الدكتور رضا أمين عميد الكلية والدكتور علي حمودة رئيس القسم وتحت إشراف الدكتور عمرو مصطفي مشرف المشروع، موقعا إخباريا تحت مسمى أرض الحضارات، متخصص في رصد الأماكن الأثرية التي تم تجديدها في الفترة الأخيرة، والأماكن الجاري العمل في ترميمها والترويج للسياحة.

انطلاق المؤتمر العلمي السنوى لـ هندسة عين شمس 2021- 2022

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس مؤتمرها العلمى السنوى وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى ( فلسطين ) برعاية الدكتور محمود المتينى ، الدكتور عمر الحسينى – عميد الكلية .

تستمر شهرًا .. بدء امتحانات الترم الثاني بـ آداب عين شمس غدًا

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتي تستمر لمدة شهر، حيث تبدأ غدا السبت ٢٨ مايو وتنتهي يوم الخميس ٢٨ يونيو دون أن يتخللها أجازات سوى أيام الجمعة .

لطلاب طب حلوان الراغبين فى حضور المؤتمر الإفريقي التسجيل من هذا الرابط

أعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، عن إتاحة فرصة لجميع طلاب الكلية الراغبين فى حضور المؤتمر الطبي الإفريقي الأول (AFRICA HEALTH EXCON) بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة (EIEC).

دعمًا لمنظومة التحول الرقمى.. الأعلى للجامعات يعتمد مركز التدريب المستدام بجامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا فى بيان لها اليوم عن حصول مركز التدريب المستدام بجامعة طنطا على شهادة الاعتماد للتدريب والاختبارات الإلكترونية على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها من جانب الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات .

موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تواصل مديرية التربية والتعليم القاهرة، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

مشهد فلكي بديع .. اقتران كوكبي المشترى والمريخ 3 أيام

تشهد السماء اليوم وخلال الأيام القادمة مشهدا فلكيا بديعا، حين يقترن كل من كوكبي المشتري والمريخ، فى مشهد يعكف على مشاهدته والاستمتاع به جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

بعد شكوى الطلاب.. إعلام القاهرة تعدل مواعيد الامتحانات لجميع الفرق والشعب

أبدى طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، رفضهم للجداول الدراسية؛ بعد أن تم طرحها عبر الصفحة الرسمية للكلية، ولذلك استمعت عميدة الكلية لطلباتهم وتم تعيل المواعيد الخاصة بالامتحانات وجاءت كالاتي :

ننشر جدول مواعيد عرض مراجعات الدبلومات على قناة مصر للتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية الخاصة بـ مراجعات الدبلومات الفنية ، والتي يتم تقديمها على قناة مصر للتعليم الفني الفترة من 27 مايو 2022 حتى 3 يونيو 2022 .