انطلاق المؤتمر العلمي السنوى لـ هندسة عين شمس 2021- 2022

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس مؤتمرها العلمى السنوى وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى ( فلسطين ) برعاية الدكتور محمود المتينى ، الدكتور عمر الحسينى – عميد الكلية .

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة من الدكتور عمر الحسينى – عميد الكلية أستعرض فكرة تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للكلية 2025 والسابق إعتمادها من مجالس الكلية والجامعة والتى تعتمد فى الأساس على مبدأ تفعيل لجان تطوير منظومات العمل بالكلية بمختلف القطاعات .

كما سلط الضوء على بعض أهم المخرجات للخطة الإستراتيجية خلال العام الأكاديمى 2021-2022

وتم تكريم رؤساء الأقسام السابقين خلال العام الأكاديمى 2021-2022م وإستتبعها تكريم الباحثين بالكلية الحاصلين على أحسن رسالة علمية سواء لمرحلة الماجستير والدكتوراه.

وبدأت القطاعات المختلفة فى إستعراض بعض الأنشطة الأكاديمية من خلال الدكتور عمرو عيد السلام شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور مصطفى رفعت إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذ الدكتور أحمد محمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وفى نهاية اليوم تم عقد ملتقى تعريفى بشأن الأنشطة البحثية للمؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023 والذى تم من خلاله إستعراض لمحاور المؤتمر الدولى والأنشطة البحثية القائمة بالفعل للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وعلى جانب اخر نظم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية، تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور عائشة سويلم، المشرف على القسم، وبحضور د.إرما جونثاليث، المستشارة الثقافية في سفارة البرتغال بمصر، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور .سلوى رشاد، عميدالكلية، أن الكلية تحرص على تنظيم الفعاليات المختلفة التى تسهم في رفع قدرات الطلاب اللغوية وغرس الثقافة الأجنبية في وجدانهم، بجانب المواد الدراسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء الكلية، وأوضحت أن القسم الجديد يشهد اليوم عامة الثالث بعد تضافر جهود الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع إدارة الكلية لتأسيس القسم ودعمة بأساتذة ومتخصصين من دولة البرتغال، ليصبح نواة لإعداد جيل جديد متمرس للغة البرتغالية من أبناء كلية الألسن بجامعة عين شمس.

انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس (1)

انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لهندسة عين شمس (2)