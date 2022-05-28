سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-5-2022

استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 28-5-2022، على تراجع أمس بنحو 5 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث، بعد أن شهد موجهة من الارتفاعات خلال الأيام القليلة الماضية.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب من عيار 24 سجل 1200 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1050 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 900 جنيه، فيما سجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 37320 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8400 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1.185.000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أخبار أسعار الذهب

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد وإن تغيير النمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء لمشغولات ذهبية وحلي والتي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك؛ أفضل من شراء السبائك الخام كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع طبقا لنظام الاستثمار المناسب له , كما سيسهم ذلك في خلق حالة من الاستقرار في أسعار الذهب محليا ويعزز من إمكانيات ودور مصانع المشغولات الذهبية .

وأضاف ميلاد، أن الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها الي الذهب , علي أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج , موضحا أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار .

وأكد أنه بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض أسعار الذهب العالمية الا أن تلك الإجراءات لم ينتج عنها الانخفاض المتوقع لأسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية .