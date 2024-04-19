وفاة العمدة.. قصة صفع صلاح السعدني لـ صفية العمري وطرحها أرضًا

غيب الموت الفنان الكبير صلاح السعدني الذي كان يحظى بمحبة كبيرة لدى نسبة كبيرة من الجمهور بمختلف شرائحه وأعماره، حيث قدم الكثير من الأعمال المميزة وشارك في أهم الأعمال الدرامية المصرية وهو مسلسل "ليالي الحلمية" الذي أنتج منه 6 أجزاء.

حياة صلاح السعدني

ولد الفنان صلاح السعدني عام 1943 وحصل علي بكالوريوس كلية "زراعة" وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني ولكنه أثبت نفسه في التليفزيون أكثر من السينما.

أول عمل فني لـ صلاح السعدني

صرح الفنان صلاح السعدني من خلال لقاء نادر له: "أن أول عمل سينمائي لي كان فيلم اسمه "شياطين الليل" وشاركت في الدور بسبب اعتذار الفنان حسن يوسف عن الفيلم وكنت متوترًا للغاية لأنني كنت أقف أمام عمالقة الفن وقتها الفنان فريد شوقي والسيدة أمينة رزق".

مسيرة صلاح السعدني

وكان الفنان صلاح السعدني قد شارك في عديد من الأعمال السينمائية ولكن تظل الدراما بالنسبة له هي الملاذ الأول والأخير نظرا لكم النجاحات التى حققها في هذا الاتجاه فلا أحد ينسى شخصية العمدة سليمان غانم في مسلسل “ليالي الحلمية” وحسن أرابيسك في مسلسل "أرابيسك" الى جانب عديد من الأدوار التي تركت علامة في تاريخ الدراما وتظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.

وبرغم من كم الأعمال التي قدمها صلاح السعدني في الدراما تحديدا إلا أن شخصية “سليمان غانم” في مسلسل ليالي الحلمية تظل هي الأقرب بالنسبة له، والتي كانت سببا في تلقيب صلاح السعدني بـ “العمدة”.



صفع صفية العمري

وكشفت الفنانة صفية العمري عن كواليس عملها مع الفنان صلاح السعدني مؤكدة أنها كانت سعيدة بالتعامل معه وكان هناك لغة حب وتفاهم فيما بينهما ولكن يظل كواليس ضرب صلاح السعدني لها في أحد مشاهد العمل هي الأكثر تأثيرا حيث كانت هناك بعض الترتيبات المختلفة لتنفيذ هذا المشهد ولكن لحظة التنفيذ اختلف الأمر تماما بسبب اندماج الفنان صلاح السعدني.

وقالت صفية العمرى في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن صلاح السعدني ضربني بقوة على وجهى حتى طرحني ارضا وسقط على “فازه” إناء الزهور وحطمتها.