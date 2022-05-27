خالد بيومي لـ محمد صلاح: كن حذراً.. ريال مدريد شرس مثل الأهلي

وجه خالد بيومي، المحلل الكروي، نصيحة لنجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب ستاد دو فرانس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيومي في تصريحاته عبر برنامج ريمونتادا على قناة المحور: “محمد صلاح جعل اسم مصر يذكر فيما لا يقل عن مليار مرة خلال الفترة الأخيرة وأتمنى له التوفيق لمواصلة تسطير التاريخ الذهبي في رحلة احترافه”.

وتابع: “ ولكن لا تأمن لريال مدريد فهو مثل الأهلي في المباريات النهائية يكون شرسا للغاية ولكن ليفربول لا ينقصه شيئا أيضا”.

وفي سياق آخر، تحدث عن مباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا قائلاً: «الأهلي قادر مع موسيماني على التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد».

واختتم: «دعم الخطيب للاعبي الأهلي طبيعي تواجده هام للغاية مع البعثة ويؤثر على تعامل المغاربة مع بعثة الأهلي، فالخطيب أسطورة وفأل خير للأهلي».