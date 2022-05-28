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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية اتريس يطالبون المسؤولين بمد خط السرفيس لقريتهم

صدى البلد

أرسل القارئ يحيي محمود عوض العقيلي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود خط سرفيس يصل لقريته من إمبابة.

وقال في شكواه نيابة عن اهالى قرية اتريس التابع لمركز ومدينة منشأة القناطر أناشد السيد اللواء محافظ الجيزة مد سرفيس خط امبابة وردان للميكروباص ليصل إلى قرية اتريس بصفة رسمية والتى تبعد عن وردان ب 2 كيلو متر فقط تيسيرا على الطلبة والعمال الذين يسافرون شبه يومى.

حيث كان من قبل يصل إلى قرية اتريس بصفة ودياً وفجاة امتنع السائقين عن الوصول للقرية وأصبح من يريد الوصول للقرية ان يستقل السيارات الربع نقل لتكملة الرحلة ذهابا وإيابا مما يعد بمثابة خطر داهم وايضا زيادة الأعباء على كاهل الأسر للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01001676622.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات

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