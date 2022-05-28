خالد بيومي: الأهلي بعبع أفريقيا في النهائيات.. ولن يتأثر بتراجعه المحلي.. فيديو

تحدث المحلل الكروي، خالد بيومي، عن مواجهة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والمقرر إقامتها 30 مايو الجاري.

قال بيومي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دعم الأهلي واجب، فهو يمثل مصر بالوقت الحالي ولابد من توجيه الدعم الإعلامي له قبل النهائي الأفريقي".

أضاف: "تراجع مستوى الأهلي في الدوري ليس له علاقة بالمظهر الذي سيظهر به الفريق في النهائي ضد الوداد، النهائي مباراة مختلفة، الأهلي هو بعبع أفريقيا في النهائيات".

وختم حديثه قائلا:"المباراة على ملعب الوداد نعم ولكن الأمور ستسير على الطريق الصحيح مع الأشقاء المغاربة".