عباس: معسكر المنتخب سبب رفض إقامة مباريات الزمالك على الدفاع الجوي.. فيديو

كشف الإعلامي محمد عباس سبب رفض استضافة مباريات الزمالك في الدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وكانت رابطة الأندية المحترفة أعلنت إقامة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي على ستاد القاهرة، بعدما لم تتلق أي موافقات على طلب مسؤولي الزمالك بإقامة المباراة في الدفاع الجوي.

قال عباس في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سبب رفض استضافة الدفاع الجوي لمباريات الزمالك هو إقامة معسكر منتخب مصر الوطني في يونيو على الملعب وبالتالي قوبل طلب مسؤولي الزمالك بالرفض لارتباط منتخب مصر بمعسكر هام قبل مباراتي غينيا وإثيوبيا سيكون على هذا الملعب".

ويبحث الزمالك عن استعادة الانتصارات المحلية مرة أخرى في الدوري بعد الخسارة الأخيرة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالمسابقة المحلية هذا الموسم.