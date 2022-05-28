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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Top Gun :Maverick يفتتح البوكس أوفيس الأمريكي بحوالي 20 مليون دولار

توم كروز
توم كروز

حقق فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick حوالي 20 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي في أول أيام عرضه مستحوذا على دور العرض الأمريكية والعالمية. 

بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان، يتطلع الجميع لمشاهدة فيلم Top Gun: Maverick الذي طرح في السينمات المصرية والعالمية نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأجيل فترة طويلة بسبب جائحة كورونا. 

فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick من المتوقع أن يحقق حوالي 180 مليون دولار في افتتاحية عرضه حوله العالم، وأن يتفوق على الإيرادات التي حققها الجزء الأول منه. 

كما تتوقع شركة باراماونت المنتجة ترشح الفيلم لما لا يقل عن ثلاث جوائز أوسكار للعام المقبل، وأن يتصدر شباك التذاكر لفترة طويلة بعدما رفض بطله توم كروز في تصريحات سابقة طرحه على منصة إلكترونية بدلا من السينمات. 

وتلقى أبطال وصناع فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick تحية وتصفيق كبيرة امتدت لـ 5 دقائق، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

حظي فيلم Top Gun: Maverick بحفاوة بالغة من جمهور مهرجان كان، وذلك بعد تسليم بطله توم كروز السعفة الذهبية التي لم يكن معلنا عنها من قبل، كما أقيم له عرضا خاصا بلندن بحضور أفراد من العائلة الملكية وعلى رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

واحتفت فرنسا بوجود أبطال Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء لمهرجان كان، واستقبلوهم بطائرات مقاتلة تتدفق من خلالها ألوان الأزرق والأبيض والأحمر، أمام الكاميرات.

وقال توم كروز إنه حظي بأمسية رائعة لن ينساها أبدا، لعرض فيلمه لأول مرة بمهرجان كان، بعد مرور 36 عاما على الجزء الأول منه، وتأجيل Top Gun: Maverick لمدة عامين بسبب الوباء. 

وقبل ساعات من العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick في مهرجان كان، تحدث توم كروز في ماستر كلاس عن صناعة الأفلام، وبداياته الاحترافية عندما كان في سن 18 عاما.

وتلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام حاليا في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان.

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