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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية.. ومحافظ دمياط تطمئن على جاهزية اللجان

صدى البلد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية التي أجرتها مديرية التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت ،حيث سيؤدى ١٣٥٧٦ من طلبة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات " صناعى ، زراعى، تجارى ، فندقى الامتحانات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعدد  ٥٦ لجنة  على مستوى المحافظة.

فيما وقد وجهت "المحافظ" تعليماتها إلى مديرية التربية والتعليم بإتمام كافة الاستعدادات، والاطمئنان على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب ، مع وضع خطة محددة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تحت مظلة من التدابير الوقائية والاحترازية ،وإزالة اى معوقات قد تؤثر على انتظام عملية الامتحانات..

ومن جانبه ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية ، وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف اولا بأول خلال فترة الامتحانات التى تستمر حتى الخميس ٩يونيو المقبل طبقا للجداول المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على رؤساء اللجان بالالتزام بالضوابط المُنظمة للعملية الامتحانية، كما أكد أنه تم تجهيز ٣٠ استراحة للمراقبين المغتربين ، وذلك لتهيئة المناخ الملائم لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة ،هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابة، وأيضا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية او طبيب بكل لجنة..

 

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