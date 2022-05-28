تراث الواحات وعرض مسرحية كفر التنهدات في مؤتمر اليوم الواحد بالوادي الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد بعنوان "تراث الواحات والحضارة" بقصر ثقافة موط بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، ترأس المؤتمر طارق فراج، وتولى أمانته كمال كوكب.

وبحضور رئيس الإقليم بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم عرض داتا شو بعنوان "الواحات كتاب الصحراء"، أعقبه كلمة أمين عام المؤتمر وقدم رؤية جوهرية حول الموروث الشعبي والثقافي وعرف من خلاله التراث الشعبى، وكلمة رئيس المؤتمر التى أكد فيها أن الدول تهتم بجمع التراث للمحافظة عليه، والشكر لإختياره رئيسا للمؤتمر.

ثم كلمة الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة قدم فيها الشكر لقصور الثقافة لإقامة مثل هذه الفعاليات التى تسهم فى نشر الوعى الثقافى بين أبناء الواحة وتوسيع مداركهم وإكتشاف مواهبهم وتنميتها وتعريفهم بتراثهم العريق.

قدم مكاوي رئيس الإقليم من خلال كلمته رسالة ترحيب بالجمع الكريم والشكر لكل من ساهم في المشاركة في الموتمر عن سعادته لإقامة مثل هذه المؤتمرات التى تحث على حفظ التراث والمحافظة على هويتنا، وخاصة التراث الواحاتى والمتغيرات التى أثرت فيه وكيفية المحافظة عليه، ولأنه يحفظ تاريخ الشعوب ويرصد مظاهر الحياة القديمة، كما كرم رئيس حى بمدينة موط رئيس الإقليم الثقافي للجهود المبذولة فى موط.

وعقدت الجلسة البحثية الأولى لمناقشة بحث بعنوان "عتبة العنوان فى الرواية النسوية المعاصرة، سلوى بكر نموذجا" الدكتورة منار على محمد سيد كلية الآداب جامعة الوادى الجديد أدارها الشاعر محمد فتحى.

تلاها الجلسة البحثية الثانية لمناقشة بحث بعنوان "الموروث الشعبى داخل النص الأدبى" عماد القضاوى أدار الجلسة عاشور الزعيم، وقام الضيوف والأدباء فى جولة سياحية بقرية القصر الإسلامية، كما أقيمت أمسية شعرية لكوكبة من أدباء وشعراء الوادى الجديد بالداخلة والخارجة، أداراها أحمد المقدم، حيث تبارى كل منهم بالعديد من القصائد الشعرية، وإختتمت الفعاليات بإعلان توصيات المؤتمر هي:

- الإهتمام التام والكامل بجمع التراث الواحاتى توثيقه من خلال ادباء واحات الداخلة والخارجة.

- عمل فريق بحث ميدانى من أدباء الداخلة والخارجة وتوثيق ذلك فى مجلد.

- مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته لتسهيل مهمة البحث الميداني.

- يتم الإعداد المسبق لعمل مؤتمر اليوم الواحد قبل موعده بثلاثة أشهر على الأقل.



وفي الختام أقيم العرض المسرحى "كفر التنهدات" لفرقة قصر ثقافة موط تأليف رأفت الدويرى، أشعار أحمد دياب، ألحان محمد فرغلى، وإخراج محسن سعيد عبده، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والثقافية وأساتذة الجامعة ونخبة من الأدباء والمبدعين، ومديرى الإدارات فى الإقليم والفرع والأعلاميين .