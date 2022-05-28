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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء 5 دورات تدريبية لـ 135 من العاملين بالمحافظات بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع الجارى وهو الأسبوع التدريبي رقم 40 من الخطة التدريبية للمحليات 5 دورات تدريبية وهي : دورة خدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات فى مجال التخطيط للتنمية المستدامة ( التخطيط المحلى المتكامل ) ، والأرشفة والفهرسة الالكترونيه والميكروفيلم، وتنمية مهارات القيادات فى مجال المشاركة المجتمعية، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، ويستفيد من هذه الدورات 135 متدرباً من جميع المحافظات . 

وفي ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير منظومة التدريب علي مستوي العاملين بالمحليات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والقطاعات الأكثر تأثراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدي الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .


وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدورة التدريبية الخاصة بخدمة المواطنين والتعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية والتي ينظمها مركز سقارة الأسبوع المقبل تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس بضرورة الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي قيام مركز التنمية المحلية بسقارة بتنظم عدة دورات لتدريب العاملين بالمحافظات علي أحدث النظم والتحديثات التي تتعلق بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات وذلك تطبيقاً لرؤية مصر 2030 والتي تركز في أحد محاورها علي تدريب العنصر البشري ورفع قدرات العاملين مما يساعد في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة أدائها بكل نزاهة وشفافية.


وأوضح شعراوي، أن الدورة التدريبية الخاصة بالتخطيط المحلي المتكامل تهدف إلي تطوير مجالات ونظم العمل الخاصة بالتخطيط والتنمية المحلية لتعميم الممارسات الجيدة بمنظومة التخطيط المحلي المطورة على مستوي المحافظات وذلك ضماناً لاستدامة عملية التنمية داخل المجتمع المصرى، مضيفاً أن الدورة تتناول مفهوم التخطيط المحلي وكيفية إعداد خطط التنمية المحلية كجزء من خطة التنمية التنموية علي المستوي المحلي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وأن تنمية المجتمعات المحلية هي في حقيقة الأمر وسيلة من وسائل تنمية المجتمع القومي.


واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة الخميس الماضى ، بانتهاء دورات الأسبوع الحالي في الخطة التدريبية للعام الحالى، وتضمنت 5 دورات تدريبية لإعداد مدربين متخصصين، فى مجالات تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى والإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية بالمحافظات، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات البيئة والتنسيق الحضاري ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة، والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الإجتماعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية، واستفاد منها 135 متدرباً من جميع المحافظات.

دورات تدريبية المحافظات مركز سقارة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية

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