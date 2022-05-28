توصية بزيادة موازنته.. وفد زراعة البرلمان يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بمطروح

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء هشام الحصرى، والذى يزور محافظة مطروح ومدينة سيوة، مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة بمطروح وذلك بمرافقة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب والدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمطروح من بينهم النائب حسن أبو قديره وكيل لجنة الزراعة والنائب جمال الشورى والنائبة فتحية السنوسى وعدد من عمد ومشايخ مطروح.



وشملت جولة الوفد، تفقد صوب الشتلات للزراعات البيئية بمطروح من تين وزيتون وعنب ولوز والتى تستهدف خدمة المزارعين وتوزيع الشتلات عليهم خاصة الزيتون بواقع ٧٠ الف شتلة سيتم توزيعها على المزارعين مجانا، وكذلك نبات البانكيوم الذى يستخدم كعلف للثروة الحيوانية

كما تفقد الوفد، أحواض الاستزراع السمكى خاصة أسماك البلطى.

وأشاد محافظ مطروح ووفد لجنة الزراعة بالتجربة كنموذج يمكن نشره لتوفير فرص عمل ودخل للشباب وتاكيد أهمية التعريف بالمشروع ودراسات الجدوى امكانية تمويلها من خلال ندوة تعريفية للشباب بمشروعات الاستزراع السمكى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري ومركز التنمية المستدامة بمطروح وتوضيح اعداد دراسات الجدوى اللازمة.

وشاهد وفد اللجنة، فيلم تعريفي بأعمال مركز التنمية المستدامة وجهودة لخدمة مزارعى مطروح مع تعدد الأنشطة سواء في حصاد مياه الامطار واقامة ١٢٦٠ سد و٤ الاف بئر نشو مع إعادة إحياء وتطهير الآبارالرومانية، وكذلك المساعدة على الممارسات الزراعية الجيدة وارشاد المزارعين وتوفير مصدر اقتصادى للمرأة المعيلة بالإضافة الى التعليم والتدريب.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، على دعم اللجنة لمراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، مستشهدا بقيام اللجنة بزيادة الموازنة المخصصة للمراكز لدعمها فيما تقوم به من دور كبير، وحتى تتمكن من تكثيف جهودها بما يساعد في الإسراع من خطوات زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة.

وأشار إلي أهمية تعظيم دور مراكز البحوث في الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد والعالم أجمع، حيث تتجه كل الدول لزيادة إنتاجها المحلي وتوفير غذاءها عبر تعظيم الاستفادة من مواردها.

ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.