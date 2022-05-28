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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السعودية: السجن والغرامة ومنع الاستقدام لمن يسمح بتشغيل العمال من الباطن

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

 تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكد  العقوبات  التي سوف تنفذ علي أصحاب الأعمال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام ، وتصل الغرامة إلي 100 ألف ريال ، والسجن لمدة تصل إلي 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.


وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة: إن الأمن العام دعا إلي الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض ، و(999) في جميع مناطق المملكة .

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