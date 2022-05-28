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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لقيامة بقتل شقيقه ونجله بسبب الميراث في أسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

امرت النيابة العامة أسيوط حبس شخص متهم بقتل شقيقه وابنه بسبب مشاجرة على تقسيم ارض زراعية ميراث لهما من والدهما بقرية بنى حسين بمركز اسيوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية ومقتل أب ونجله على يد شقيقيه بقرية بني حسين دائرة مركز أسيوط.


وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتين إحداهما لشخص يدعى "ممدوح .ع"، والأخرى لنجله طالب بكلية الصيدلة، وأن مرتكب الواقعة هو "ح. ع"، شقيق الأب، لخلاف بينهما على تقسيم أرض زراعية ميراث لهما من والدهما، وجرى نقل الجثتين لمستشفى أسيوط الجامعي في محاولة لإنقاذهما ولكن كانا فارقا الحياة.
 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الواقعة كانت يوم الخميس الماضى  حيث نشبت مشاجرة على تقسيم الميراث بين"ح. ع" 48 عامًا، مزارع ، مع شقيقه الأكبر "م.ع" ونجله "ط" طالب بكلية الصيدلة ما أدي إلى إطلاق الرصاص من سلاح آلى كان بحوزته ليسقط شقيقه ونجله جثتين هامدتين.


تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لخلافه مع شقيقه حول الميراث، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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