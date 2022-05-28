مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى تصادم سيارتين بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى القاهرة - أسوان شمال كمين بنى أحمد بالمنيا وجار إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على الطريق الزراعى القاهرة - أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام.

وأفادت التحريات الأولية بأن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة، وقد تسبب الحادث فى سقوط إحدى السيارتين فى ترعة جانبية وجار رفعها وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة لتباشر التحقيقات.

